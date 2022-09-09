Минувшее лето было вторым самым теплым летом в истории. Первые недели осени были достаточно холодными, но потепление ожидается в конце следующей недели. В октябре может выпасть первый снег, сказала синоптик Эле Педассаар, сообщает ERR.
Синоптик: лето было вторым самым жарким в истории
По словам синоптика, теплее лето, чем в этом году, было только 100 лет назад, в 1922 году. "Особенно теплой была вторая половина августа", - отметила Педассаар.
"На следующей неделе во второй половине ожидается потепление, и этому будет способствовать ураган "Даниэль", который все еще кружит над Атлантическим океаном", - добавила Педассаар.
В целом осенью будет переменчивая погода, без штормов не обойдется. В октябре погода станет дождливой и ветреной, а во время школьных каникул даже может выпасть первый снег. "Или снежная крупа, или мокрый снег", - сказала она.
"В последние годы зимы были теплее, чем обычно", - ответила синоптик на вопрос, какой будет зима. "Минимальная температура больше не опускается слишком низко - ни летом, ни зимой", - сказала синоптик об общей тенденции.