Синоптик: лето было вторым самым жарким в истории

По словам синоптика, теплее лето, чем в этом году, было только 100 лет назад, в 1922 году. "Особенно теплой была вторая половина августа", - отметила Педассаар.

"На следующей неделе во второй половине ожидается потепление, и этому будет способствовать ураган "Даниэль", который все еще кружит над Атлантическим океаном", - добавила Педассаар.

В целом осенью будет переменчивая погода, без штормов не обойдется. В октябре погода станет дождливой и ветреной, а во время школьных каникул даже может выпасть первый снег. "Или снежная крупа, или мокрый снег", - сказала она.