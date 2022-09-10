8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве во время семейной ссоры 22-летний мужчина ударил своего 62-летнего отца, который пострадал.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Буйного сына доставили в полицию
Полиция задержала сына как подозреваемого в совершении преступления.
В Йыхви побили пенсионера
8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме в Йыхви неизвестный побил 67-летнего мужчину.
От магазина украли поддоны
8 сентября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в течение августа от магазина в Йыхви несколько раз совершались кражи поддонов. Ущерб от кражи оценивается в 70 евро.
Мошенник изменил адреса э-почты предприятия
8 сентября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в конце августа одно предприятие обнаружило, что неизвестный злоумышленник изменил адреса электронной почты сотрудников предприятия и с измененных адресов рассылал клиентам письма с поддельными документами и ложной информацией от имени предприятия.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.