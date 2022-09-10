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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Буйного сына доставили в полицию

8 сентября 2022 г.
Северное побережье
Буйного сына доставили в полицию
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве во время семейной ссоры 22-летний мужчина ударил своего 62-летнего отца, который пострадал.

Полиция задержала сына как подозреваемого в совершении преступления.

В Йыхви побили пенсионера

8 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в жилом доме в Йыхви неизвестный побил 67-летнего мужчину.

От магазина украли поддоны

8 сентября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в течение августа от магазина в Йыхви несколько раз совершались кражи поддонов. Ущерб от кражи оценивается в 70 евро.

Мошенник изменил адреса э-почты предприятия

8 сентября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в конце августа одно предприятие обнаружило, что неизвестный злоумышленник изменил адреса электронной почты сотрудников предприятия и с измененных адресов рассылал клиентам письма с поддельными документами и ложной информацией от имени предприятия.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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