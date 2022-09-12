В Кивиыли подожгли автобус

10 сентября в 17:30 спасатели получили вызов на автобусную стоянку на улице Электрику в Кивиыли, где открытым пламенем горел автобус.

Всего на парковке стояло 11 автобусов. Спасатели потушили автобус с двух сторон и не допустили распространения огня.

В результате пожара также пострадали стоящие рядом автобусы. Пожар был окончательно потушен в 18:22.