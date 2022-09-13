9 сентября на Нарвском шоссейном погранпункте 18 гражданам Украины не разрешили въезд в Эстонию, а на следующий день - еще девяти украинцам.
27 украинцев отправили с границы обратно в Россию
27 украинцев отправили с границы обратно в Россию
"Задержанные лица не были военными беженцами и не имели законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку заявления лиц о цели поездки были неясными, и у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию", - сообщил представитель Идаской префектуры.
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