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27 украинцев отправили с границы обратно в Россию

Северное побережье
27 украинцев отправили с границы обратно в Россию
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Пограничный пункт в Нарве. (Иллюстративное фото).
Пограничный пункт в Нарве. (Иллюстративное фото). Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

9 сентября на Нарвском шоссейном погранпункте 18 гражданам Украины не разрешили въезд в Эстонию, а на следующий день - еще девяти украинцам.

"Задержанные лица не были военными беженцами и не имели законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку заявления лиц о цели поездки были неясными, и у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию", - сообщил представитель Идаской префектуры.

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