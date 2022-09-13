27 украинцев отправили с границы обратно в Россию

"Задержанные лица не были военными беженцами и не имели законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку заявления лиц о цели поездки были неясными, и у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия поездки. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию", - сообщил представитель Идаской префектуры.