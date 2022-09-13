Начиная с 14 сентября Департамент полиции и погранохраны вместе с Кайтселийтом проведут совместные учения, цель которых - отработка плана действий при массовой иммиграции.
700 человек в форме будут в Ида-Вирумаа учится реагировать на массовы6й наплыв мигрантов из России
Во время учений в Ида-Вирумаа, особенно в окрестностях Нарвы и в волости Алутагузе, на улицах и дорогах будет больше полицейских и кайтселийтчиков, которые будут решать разные задачи в ходе учений. В общей сложности в учениях примет участие более 700 человек из Департамента полиции и пограничной охраны, Кайтселийта и Вооруженных сил, а также Спасательного департамента, Центра тревоги, Академии внутренней безопасности, Вируской тюрьмы и других партнерских учреждений, сообщает Идаская префектура.
На время учений полиция частично ограничит дорожное движение в Нарве, Нарва-Йыэсуу и на проселочных дорогах волости Алутагузе:
В городе Нарва-Йыэсуу на перекрестке Мерекюла (шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийэметса) и на 22-м километре шоссе Нарва-Аувере;
В городе Нарва на улице Elektrijaama tee рядом с мостом отводящего канала Балтийской электростанции;
В волости Алутагузе на перекрестках на 37-м и 46-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва.
Участники дорожного движения должны в этих районах считаться с возможными изменениями в организации дорожного движения, следить за дорожными знаками и следовать указаниям полицейских. Надеемся на понимание и просим водителей запастись терпением и дополнительным временем.
Это давно запланированные учения, подготовка к ним началась уже в прошлом году. Необходимость провести такие учения стала понятной после гибридной атаки Беларуси на Литву, Польшу и Латвию, когда мигранты массово незаконно пересекали границу. Для ситуаций, когда границу Эстонии хотят одновременно незаконно пресечь много людей, предусмотрен план разрешения чрезвычайной ситуации, которым руководит Департамент полиции и пограничной охраны. Цель учений – отработать применение этого плана и тем самым подготовиться к возможным кризисным ситуациям, сообщает полиция.