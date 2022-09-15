12 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 69-летний мужчина ударил 27-летнюю женщину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер ударил молодую женщину
12 сентября 2022 г.
Пенсионер ударил молодую женщину
Подробные обстоятельства происшествия будут установлены полицией в рамках возбужденного уголовного дела.
Украинцев снова развернули на границе
12 сентября на шоссейном погранпереходе в Эстонию не пустили семерых граждан Российской Федерации и пятерых граждан Украины. Полиция заявила, что остановленные лица не были военными беженцами и не имели законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку заявления лиц о цели поездки были неясны и у них не имелось соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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