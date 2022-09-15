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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер ударил молодую женщину

12 сентября 2022 г.
Северное побережье
Пенсионер ударил молодую женщину
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

12 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 69-летний мужчина ударил 27-летнюю женщину.

Подробные обстоятельства происшествия будут установлены полицией в рамках возбужденного уголовного дела.

Украинцев снова развернули на границе

12 сентября на шоссейном погранпереходе в Эстонию не пустили семерых граждан Российской Федерации и пятерых граждан Украины. Полиция заявила, что остановленные лица не были военными беженцами и не имели законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку заявления лиц о цели поездки были неясны и у них не имелось соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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