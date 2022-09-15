СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Пенсионер ударил молодую женщину

Украинцев снова развернули на границе

12 сентября на шоссейном погранпереходе в Эстонию не пустили семерых граждан Российской Федерации и пятерых граждан Украины. Полиция заявила, что остановленные лица не были военными беженцами и не имели законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку заявления лиц о цели поездки были неясны и у них не имелось соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки. В отношении иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.