Кохтла-Ярвеское горуправление предложило горсобранию провести внеочередное заседание, чтобы избежать неравного подхода при выплате так называемого ранцевого пособия. А именно: мэр города Тоомас Наэль сообщил в присланном председателю горсобрания письме, что действующее сейчас постановление не позволяет выплатить разовое пособие семьям детей, идущих в первый класс, если ребенок является жителем Кохтла-Ярве, однако в школу идет в другом самоуправлении.
Кохтла-Ярвеское горсобрание собертся на внеочередное заседание из-за ранцевого пособия
"Поскольку проживающие в нашем городе дети поступили учиться и в общеобразовательные школы других самоуправлений, то для гарантии принципа равного подхода целесообразно применить пособие и в их случае (действующее постановление этого не позволяет). Кроме того, в постановлении имеется положение, на основании которого выплатой пособия занимается центр социальной опеки, что не соответствует нынешней ситуации", - объяснил мэр города необходимость изменить постановление.
Наэль отметил также, что созыв горсобрания в экстренном порядке обоснован целью обеспечить семьям первоклассников своевременное получение пособия. В соответствии с постановлением, ранцевое пособие надо выплатить не позднее 31 октября. "Большую часть ходатайств подали нам летом с предпосылкой, что семьи как можно раньше получат пособие", - написал мэр.