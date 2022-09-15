Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 сентября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.09-22.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 15 сентября
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - мастерская историй. Нить повествования раскручивают Пирет Пяэр и Пирет Кукк.
Пятница, 16 сентября
* В Кивиылиской школе искусств в 16.30 - открытие выставки работ учащихся Тойлаской музыкально-художественной школы.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - автор проекта "Oru lossi vari" / "Тень Оруского замка" Аап Теппер и Леа Ранд обсуждают тематику выставки.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Мистерия", спектакль театра клоунады "Королевский жираф" / "Giraffe Royal".
Суббота, 17 сентября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 12.00 - лекция "Стремиться к прекрасному. О творчестве Святослава Рериха"; лектор Марина Логинова (культуролог, публицист; Харьков, Украина).
Воскресенье, 18 сентября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Фрагменты народной культуры", фольклорный праздник. В гостях этнокультурное общество народа сету города Пылва, хоры леэло "Velo", "Madara" и "Iloline". В программе: пение леэло, народные танцы и игры сету, а также фольклорная программа от женской группы ансамбля народного танца "Вирулане". Вход свободный.
* В Сака на сцене хутора Пости в 18.00 - последнее в сезоне: концерт-сюрприз (кто выступает, узнаете на месте). Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Состоится автолотерея "KIA" (недельное время использования). Если пойдет дождь, все переносится в Сакаский народный дом. Информация по тел. 514 3930.
Среда, 21 сентября
* В Тудулиннаской библиотеке в 13.00 - в гостях писательница и поэтесса Урве Тиннури.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.15 - открытие выставки живописи Марью Мыру.
* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 17.30 - презентация книги Рейна Анника "Mälestused 20. sajandi Narva elektrivõrgust (1918-2000)" / "Воспоминания о нарвской электросети 20-го века (1918-2000)". Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Lihtsalt, rõõmuks" / "Просто для удовольствия", концертная постановка Раквереского театра. Билет - 15-18 евро.
Четверг, 22 сентября
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - концерт Камерного хора Эстонской филармонии. Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 15 сентября
* В Ийзаку с 16.00 до 18.00 открыт старт четверга спортивного ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 16 сентября
* На стадионе Йыхвиской русской основной школы в 16.00 - этап Ида-Вирумааских серийных соревнований юных метателей.
* В Пюсси в 18.30 - Пюссиский народный бег. Центр соревнований - у Пюссиского Дома культуры.
Суббота, 17 сентября
* В Йыхвиском спортхолле в 9.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по короне-новусу; соло.
* В Ахтме в 10.00 - 21-й Ахтмеский народный бег. Центр соревнований - у Ахтмеского спортхолла.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - "FCI Tallinn".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).
Воскресенье, 18 сентября
* В Арукюла в Аруском тире в 10.00 - соревнования по охотничьей стрельбе "Aru kult".
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - открытый чемпионат Нарвы по художественной гимнастике.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; трио.
* В Кохтла-Нымме в 11.00 - пешеходно-водный поход "Aidu avastusretk". Старт - у Эстонского шахтного музея. Информация по тел. 5667 8113.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Maardu linnameeskond".
Вторник, 20 сентября
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.
РАЗНОЕ
Суббота, 17 сентября
* В Каукси в 11.00 в рамках Дня работников леса - поход "Mets ja puhkamine käsikäes" / "Лес и отдых рука об руку". Стартуем от кауксиского центра Алутагузеского национального парка. Регистрация и информация: metsarahvapaev.ee.
* В Перессааре в 11.00 и 13.30 в рамках Дня работников леса - поход по частному лесу лучшего лесособственника 2021 года Гуннара Лепасаара. Информация и регистрация: metsarahvapaev.ee.
* В деревне Вайкла Алутагузеской волости в 11.00 в рамках Дня работников леса - знакомство с походной тропой Пяхкли (Ореховая), посадка леса. Информация и регистрация: metsarahvapaev.ee.
* В деревне Удриа в 14.00 в рамках Дня работников леса стартует экскурсия "Лес и ландшафт, который имел историческое значение". Информация и регистрация: metsarahvapaev.ee.
* В Вокаском народном доме в 14.00 - "Ukraina maitsed ja kuidas mekib sügis" / "Вкусы Украины и какова на вкус осень". Украинки Лена и Надя, проживающие в Вока, приготовят для вас любимые блюда украинской кухни: борщ, вареники, кабачки с чесноком. Кроме того, приветствуются домашние заготовки местных жителей, сделанные из даров садов-огородов и леса, а также рецепты.
Среда, 21 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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