МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.09-22.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Нымме в 11.00 - пешеходно-водный поход "Aidu avastusretk". Старт - у Эстонского шахтного музея. Информация по тел. 5667 8113.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Maardu linnameeskond".

Вторник, 20 сентября

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуэты.

РАЗНОЕ

Суббота, 17 сентября

* В Каукси в 11.00 в рамках Дня работников леса - поход "Mets ja puhkamine käsikäes" / "Лес и отдых рука об руку". Стартуем от кауксиского центра Алутагузеского национального парка. Регистрация и информация: metsarahvapaev.ee.

* В Перессааре в 11.00 и 13.30 в рамках Дня работников леса - поход по частному лесу лучшего лесособственника 2021 года Гуннара Лепасаара. Информация и регистрация: metsarahvapaev.ee.

* В деревне Вайкла Алутагузеской волости в 11.00 в рамках Дня работников леса - знакомство с походной тропой Пяхкли (Ореховая), посадка леса. Информация и регистрация: metsarahvapaev.ee.

* В деревне Удриа в 14.00 в рамках Дня работников леса стартует экскурсия "Лес и ландшафт, который имел историческое значение". Информация и регистрация: metsarahvapaev.ee.

* В Вокаском народном доме в 14.00 - "Ukraina maitsed ja kuidas mekib sügis" / "Вкусы Украины и какова на вкус осень". Украинки Лена и Надя, проживающие в Вока, приготовят для вас любимые блюда украинской кухни: борщ, вареники, кабачки с чесноком. Кроме того, приветствуются домашние заготовки местных жителей, сделанные из даров садов-огородов и леса, а также рецепты.

Среда, 21 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

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