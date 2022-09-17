Осень - время делать заготовки на зиму.
ОПРОС ⟩ Какие заготовки вы сделали на зиму?
Юло Райдма, пенсионер:
- Конечно, самые сладкие: варенья и компоты. Из терносливы и яблок, например. Внуки заходят и просят - ведь у заготовок, которые ты делаешь сам, есть какой-то вкусовой нюанс, которого нет у магазинных.
Лео Мыйся, пенсионер:
- Ничего не делал и не запасался. Как это делать, знаю, но это такая возня, а потом немножко съешь - и остальное стоит и плесневеет. В общем, это не стоит усилий, и если действительно очень хочется, покупаешь что-нибудь в магазине.
Людмила Ецковски, пенсионерка:
- Этот год ничем не отличается от предыдущих, и, конечно, сделала всего понемногу - а как иначе? Делаешь сам и знаешь, что там содержится. Вкусовые нюансы оттачивались для семьи годами. Магазинные не так хороши.
Эрик Каро, ремесленник:
- Как новичок, я экспериментирую с острыми впечатлениями. В банку отправились помидор, перец чили и паприка. Еще пробовал делать вяленые помидоры - зимой будет видно, как получилось и надо ли что-то менять.
Керли Соомер, опорное лицо:
- В этом году я ничего не делала, раньше, правда, заготавливала. С нынешними ценами на электричество и сахар все это было бы очень дорого. Добавьте к этому огромные временные затраты, и все это не стоит затраченных усилий.