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ОПРОС ⟩ Какие заготовки вы сделали на зиму?

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Какие заготовки вы сделали на зиму?
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Заготовки.
Заготовки. Фото: Marina Puškar

Осень - время делать заготовки на зиму.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Юло Райдма, пенсионер:

- Конечно, самые сладкие: варенья и компоты. Из терносливы и яблок, например. Внуки заходят и просят - ведь у заготовок, которые ты делаешь сам, есть какой-то вкусовой нюанс, которого нет у магазинных.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лео Мыйся, пенсионер:

- Ничего не делал и не запасался. Как это делать, знаю, но это такая возня, а потом немножко съешь - и остальное стоит и плесневеет. В общем, это не стоит усилий, и если действительно очень хочется, покупаешь что-нибудь в магазине.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Людмила Ецковски, пенсионерка:

- Этот год ничем не отличается от предыдущих, и, конечно, сделала всего понемногу - а как иначе? Делаешь сам и знаешь, что там содержится. Вкусовые нюансы оттачивались для семьи годами. Магазинные не так хороши.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эрик Каро, ремесленник:

- Как новичок, я экспериментирую с острыми впечатлениями. В банку отправились помидор, перец чили и паприка. Еще пробовал делать вяленые помидоры - зимой будет видно, как получилось и надо ли что-то менять.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Керли Соомер, опорное лицо:

- В этом году я ничего не делала, раньше, правда, заготавливала. С нынешними ценами на электричество и сахар все это было бы очень дорого. Добавьте к этому огромные временные затраты, и все это не стоит затраченных усилий.

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