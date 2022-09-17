ОПРОС ⟩ Какие заготовки вы сделали на зиму?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юло Райдма, пенсионер: - Конечно, самые сладкие: варенья и компоты. Из терносливы и яблок, например. Внуки заходят и просят - ведь у заготовок, которые ты делаешь сам, есть какой-то вкусовой нюанс, которого нет у магазинных.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лео Мыйся, пенсионер: - Ничего не делал и не запасался. Как это делать, знаю, но это такая возня, а потом немножко съешь - и остальное стоит и плесневеет. В общем, это не стоит усилий, и если действительно очень хочется, покупаешь что-нибудь в магазине.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила Ецковски, пенсионерка: - Этот год ничем не отличается от предыдущих, и, конечно, сделала всего понемногу - а как иначе? Делаешь сам и знаешь, что там содержится. Вкусовые нюансы оттачивались для семьи годами. Магазинные не так хороши.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эрик Каро, ремесленник: - Как новичок, я экспериментирую с острыми впечатлениями. В банку отправились помидор, перец чили и паприка. Еще пробовал делать вяленые помидоры - зимой будет видно, как получилось и надо ли что-то менять.