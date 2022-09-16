Перед Всемирным днем уборки йыхвиские гимназисты, несмотря на дождь, собирали в микрорайоне мелкий мусор - от окурков до разбитого стекла.
ФОТО ДНЯ ⟩ Когда найденный мусор радует
Когда найденный мусор радует
На снимке десятиклассники Яна Шутова, Александра Паринская и Руслан Нишаев демонстрируют свои находки. Ученики Тойлаской гимназии зорким взглядом снова осмотрели Оруский парк и морское побережье.
Всемирный день уборки, зародившийся в Эстонии, пройдет 17 сентября в пятый раз и станет крупнейшей глобальной гражданской инициативой в истории, в которой примут участие миллионы людей из более чем 180 стран.
В Эстонии пляжи, леса, парки, водоемы и городские улицы были выбраны местами для уборки всего, что не относится к природе.
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