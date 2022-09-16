ФОТО ДНЯ ⟩ Когда найденный мусор радует

На снимке десятиклассники Яна Шутова, Александра Паринская и Руслан Нишаев демонстрируют свои находки. Ученики Тойлаской гимназии зорким взглядом снова осмотрели Оруский парк и морское побережье.

Всемирный день уборки, зародившийся в Эстонии, пройдет 17 сентября в пятый раз и станет крупнейшей глобальной гражданской инициативой в истории, в которой примут участие миллионы людей из более чем 180 стран.