Живущий в одиночестве человек: чаще всего это женщина пенсионного возраста

Более подробно разобраться в том, кем являются такие люди, каков их демографический профиль, и в каких регионах находится больше всего проживающих в одиночестве людей, постарался ведущий аналитик Кристьян Эрик Лойк.

Сравнивать новые данные с данными предыдущих переписей стало сложнее

В последний раз перепись населения была проведена в 2011 году, и в то время количество состоящих из одного члена домохозяйств было 239 587, то есть 40% от всех домохозяйств или 18,7% от входящих в домохозяйства лиц. Однако это не обязательно означало проживание в полном одиночестве, так как под одной крышей могло проживать несколько домохозяйств – первостепенное значение отдавалось экономической независимости.

Перепись населения 2021 года была проведена на основании регистров, и поэтому возможность спрашивать у людей, проживает ли под одной крышей одно или несколько домохозяйств, отсутствовала. В результате этого проживающие в одном жилом помещении люди считались одним домохозяйством. С одной стороны, учитывая основанный на регистрах метод проведения переписи, такой шаг был необходим, однако в результате этого сравнивать новые данные с данными предыдущих переписей стало сложнее.