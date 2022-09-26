В пятницу Таллиннский административный суд отклонил четыре жалобы, поданные 33 лицами. Жалобы касались переноса советских памятников, в том числе и нарвского памятника-танка Т-34.
Cуд отклонил жалобу по поводу нарвского танка
Cуд отклонил жалобу по поводу нарвского танка
Согласно жалобе, соответствующие акты Департамента полиции и погранохраны нарушили основные права жалобщиков в качестве потомков красноармейцев, унизив их достоинство, нарушив их право сохранять верность своим убеждениям и нарушив принцип человеческого достоинства в целом, пишет "Постимеэс".
Суд решил, что жалобы следует отклонить, не рассматривая, из-за отсутствия права на жалобу. Правом на жалобу через суд, как правило, обладает только лицо, которого касается оспариваемый административный акт или действие, то есть лицо, которому они могут причинить ущерб. Право на жалобу отсутствует в том случае, если очевидно, что акт или действие не могут нарушить права жалобщика.