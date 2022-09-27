23 сентября за несколько минут до полуночи в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Осья в Нарве, где загорелся двухэтажный частный дом.
СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарве горел частный дом
23-25 сентября 2022 г.
В Нарве горел частный дом
На момент прибытия спасателей крыша дома горела открытым пламенем, жильцы дома сами покинули здание.
К утру работы по тушению были завершены. Причина возгорания выясняется.
Пригоревшая еда привела к пожару
25 сентября в 18.45 спасатели выехали на улицу Космонауди в городе Нарве, где, по словам свидетеля, из окна многоквартирного дома валил дым, а в подъезде стоял запах гари.
Спасатели проникли в квартиру на втором этаже через окно и обнаружили, что на газовой плите пригорела еда, а сам хозяин спал. Спасатели проветрили квартиру.
Горели старые гаражи
Вечером 24 сентября спасатели выехали к гаражам на улице Эндла в Кохтла-Ярве, где горели три заброшенных гаража, в которых также были покрышки. Пожар был потушен.
Боксы напротив не пострадали.
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