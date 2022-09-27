СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарве горел частный дом

На момент прибытия спасателей крыша дома горела открытым пламенем, жильцы дома сами покинули здание.

К утру работы по тушению были завершены. Причина возгорания выясняется.

Пригоревшая еда привела к пожару

25 сентября в 18.45 спасатели выехали на улицу Космонауди в городе Нарве, где, по словам свидетеля, из окна многоквартирного дома валил дым, а в подъезде стоял запах гари.

Спасатели проникли в квартиру на втором этаже через окно и обнаружили, что на газовой плите пригорела еда, а сам хозяин спал. Спасатели проветрили квартиру.

Горели старые гаражи

Вечером 24 сентября спасатели выехали к гаражам на улице Эндла в Кохтла-Ярве, где горели три заброшенных гаража, в которых также были покрышки. Пожар был потушен.