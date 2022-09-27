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СПАСАТЕЛИ ⟩ В Нарве горел частный дом

23-25 сентября 2022 г.
Северное побережье
В Нарве горел частный дом
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

23 сентября за несколько минут до полуночи в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Осья в Нарве, где загорелся двухэтажный частный дом.

На момент прибытия спасателей крыша дома горела открытым пламенем, жильцы дома сами покинули здание.

К утру работы по тушению были завершены. Причина возгорания выясняется. 

Пригоревшая еда привела к пожару

25 сентября в 18.45 спасатели выехали на улицу Космонауди в городе Нарве, где, по словам свидетеля, из окна многоквартирного дома валил дым, а в подъезде стоял запах гари.

Спасатели проникли в квартиру на втором этаже через окно и обнаружили, что на газовой плите пригорела еда, а сам хозяин спал. Спасатели проветрили квартиру. 

Горели старые гаражи

Вечером 24 сентября спасатели выехали к гаражам на улице Эндла в Кохтла-Ярве, где горели три заброшенных гаража, в которых также были покрышки. Пожар был потушен.

Боксы напротив не пострадали.

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