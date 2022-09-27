За неделю в Эстонии стало на 170 безработных больше

За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии увеличилось на 170 человек. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,3%.

По уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа и Валгамаа - 10,4%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 2,8%.

В Харьюмаа уровень безработицы по положению на конец прошлой недели был равен 7,1%. Без работы в столичном регионе оставались 22 820 человек, в том числе 17 209 - в Таллинне.

В Тарту был зарегистрирован 2961 безработный, во всем Тартумаа - 4688.

В Ида-Вирумаа на учете в Кассе по безработице стояли около 6200 человек, из них 2648 в Нарве.