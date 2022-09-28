В среду вспоминают жертв крушения парома "Эстония"

Объединение родственников погибших на "Эстонии" - НКО Memento Mare - примет участие в поминальном богослужении у памятника "Прерванная линия" возле Морских ворот Таллинна, которое по традиции начнется в 12 часов дня, передают радионовости ERR.

Ряд поминальных мероприятий состоится в течение дня и в других регионах Эстонии, а также в Швеции и Финляндии.