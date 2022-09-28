В среду, 28 сентября, в 28-ю годовщину крушения парома "Эстония" состоятся церемонии в память о погибших, сообщает rus.err.ee.
В среду вспоминают жертв крушения парома "Эстония"
В среду вспоминают жертв крушения парома "Эстония"
Объединение родственников погибших на "Эстонии" - НКО Memento Mare - примет участие в поминальном богослужении у памятника "Прерванная линия" возле Морских ворот Таллинна, которое по традиции начнется в 12 часов дня, передают радионовости ERR.
Ряд поминальных мероприятий состоится в течение дня и в других регионах Эстонии, а также в Швеции и Финляндии.
Напомним, что грузопассажирский паром "Эстония" потерпел крушение в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллинна в Стокгольм во время сильного шторма. Из 989 человек на борту погибли 852 человека.
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