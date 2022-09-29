26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве был избит 19-летний мужчина.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве и Кохтла-Ярве мужчины подверглись нападению
26 сентября 2022 г.
В Нарве и Кохтла-Ярве мужчины подверглись нападению
Полицейские задержали 34-летнего мужчину как подозреваемого в избиении.
В тот же день сообщили, что в доме, расположенном на Ратушной площади в Нарве, 24-летний мужчина нанес телесные повреждения 46-летнему мужчине. Точные обстоятельства произошедшего установят в ходе уголовного производства.
В минувший понедельник в квартире по Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 39-летняя женщина в ходе вспыхнувшей ссоры нанесла телесные повреждения 26-летнему мужчине. Полиция задержала драчунью в качестве подозреваемой.
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