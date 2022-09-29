Чт, 29.09.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Нарве и Кохтла-Ярве мужчины подверглись нападению

26 сентября 2022 г.
Северное побережье
В Нарве и Кохтла-Ярве мужчины подверглись нападению
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

26 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Нарве был избит 19-летний мужчина.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину как подозреваемого в избиении.

В тот же день сообщили, что в доме, расположенном на Ратушной площади в Нарве, 24-летний мужчина нанес телесные повреждения 46-летнему мужчине. Точные обстоятельства произошедшего установят в ходе уголовного производства.

В минувший понедельник в квартире по Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 39-летняя женщина в ходе вспыхнувшей ссоры нанесла телесные повреждения 26-летнему мужчине. Полиция задержала драчунью в качестве подозреваемой.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх