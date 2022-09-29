СПАСАТЕЛИ ⟩ На предприятии загорелась щепа

Когда прибыла команда спасателей, щепа тлела, открытого пламени не было. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Предприятие предоставило технику, чтобы перекопать щепу.

С возгоранием справились за два с половиной часа.

Огонь разрушил складское здание

Вечером 27 сентября в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Тудулинна Алутагузеской волости. Вблизи населенного пункта открытым пламенем горел склад предприятия, на котором хранились лесоматериалы, автомобильные шины и ремонтно-строительный инструмент.

Человек, обнаруживший возгорание, пытался потушить пожар с помощью автомобильного огнетушителя. Электричества в здании не было. Территория была огорожена, и спасателям, чтобы получить доступ, пришлось снять проволочное ограждение рядом с воротами.

В пожаре никто не пострадал. Здание было полностью уничтожено огнем. Пожар тушили пять бригад спасателей и две бригады добровольных спасателей. Причина возгорания выясняется.

В дачном поселке сгорело два строения

Поздним вечером 27 сентября спасателям поступил вызов в дачный район на улице Сынаяла в Нарве, где открытым пламенем горел дом.

Спасателям удалось оттащить подальше от огня автомобиль, но он все равно был поврежден пламенем. На этой территории спасателям пришлось тушить два объекта, один из которых представлял собой дом на колесах, а другой - здание площадью 44 квадратных метра.