МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.09-06.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

* В Ийзаку в 11.40 - Ийзакуский народный бег. Центр соревнований - на Ийзакуском стадионе. Информация: www.alutagusesport.ee.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - СК "Noorus-96" (Йыгева).

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Jõhvi Phoenix".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).

Воскресенье, 2 октября

* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 9.00 - 23-й юношеский турнир памяти Владимира Николаева по волейболу; 3-й день.

* В Кивиылиском парке приключений на площадке для диск-гольфа в 10.30 - чемпионат Люганузеской волости по диск-гольфу.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - окончание сезона игры в петанк на открытом воздухе, pliks-plaks-турнир, соло.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

Среда, 5 октября

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 18.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Helios" (Тарту).

РАЗНОЕ

Суббота, 1 октября

* В Йыхви у церкви святого Михаила, на улице Раквере и на променаде "Jõhvika" с 10.00 до 15.00 - XIII Михайловская ярмарка. В продаже хуторская и натуральная продукция, рукоделие, саженцы. Ярмарочная еда и напитки. Развлечения для детей, стрельба из лука.

Среда, 5 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

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