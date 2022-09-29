Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 сентября по 6 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.09-06.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 29 сентября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.30 - открытие выставки живописи Анны Линдт. Писатели Мати Лаос и Павел Макаров представят свои книги. Выступят музыканты Кохтла-Ярвеской школы искусств. Вход бесплатный.
* В Тойласком общественном доме в 18.30 - вечер коллективного пения с Якко Мальтисом.
Пятница, 30 сентября
* В клубе "Ахтме" в 13.00 ко Дню пожилых людей - праздничный концерт "И будем петь, и будем жить". Вход свободный! Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2061.
* В Нарвском колледже в 19.00 - концерт "Narva Jazz Club". Выступает трио Райво Тафенау. Билеты (7-10 евро) в продаже на месте перед началом концерта.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Истории и сказания деревни сказок": Кайе и Катрин расскажут призрачные истории алутагузеских лесов.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концерт Фонда музыкантов Пилле Лилль: Андреас Ленд (виолончель), Аллан Якоби (аккордеон). В программе: Эллер, Сибелиус, Пьяцолла и другие. Билет - 4-5 евро.
Суббота, 1 октября
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 10.00 - концерт-открытие Михайловской ярмарки с Йыхвиским биг-бендом, в 11.00 - полчаса органной музыки, в 14.00 - концерт Мари Калкун, традиционная музыка (билет - 5-7 евро, для дошкольников - бесплатно).
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 12.00 - концерт "Eesti rahvaste pärg" / "Венок народов Эстонии". Бесплатно.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 16.00 - вечер фольклорного клуба "Subrik" с "Leigarid". Билет - 1 и 2 евро.
Воскресенье, 2 октября
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт оперного певца Отара Кунчулиа.
Вторник, 4 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ Объединения русских художников в Эстонии.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Мрожек", спектакль Русского театра. Билет - 11,20-22 евро.
Среда, 5 октября
* В Ийзакуской библиотеке с 14.00 до 16.00 - беседа посреди недели.
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 14.00 - открытие выставки "Ukraina 20. sajandi kriisides" / "Украина в кризисах 20-го века", созданной при сотрудничестве Музея Украины и Института памяти Эстонии.
* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - празднование Международного дня пожилых людей. В гостях Светлана Войтенко и Екатерина Сергеева. Вход бесплатный.
Четверг, 6 октября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки работ Ольги Жарковой "Живопись". Выставка открыта до 2 ноября.
СПОРТ
Четверг, 29 сентября
* В Перьятси в 19.30 - Ида-Вирумааское IX ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 30 сентября
* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 14.00 - 23-й юношеский турнир памяти Владимира Николаева по волейболу; 1-й день.
Суббота, 1 октября
* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 9.00 - 23-й юношеский турнир памяти Владимира Николаева по волейболу; 2-й день.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира клуба "Into"; русские шашки.
* В Нарвском спортцентре в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по художественной и групповой гимнастике.
* В Силламяэ в спортхолле "Калев" в 10.00 - турнир по волейболу, 4vs4.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" с 10.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по плаванию на длинной воде.
* На площадке для петанка у Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - этап Кубка Майду по петанку; соло.
* В Ийзаку в 11.40 - Ийзакуский народный бег. Центр соревнований - на Ийзакуском стадионе. Информация: www.alutagusesport.ee.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - СК "Noorus-96" (Йыгева).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - "Jõhvi Phoenix".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).
Воскресенье, 2 октября
* В Нарве в спортзале СШ "Энергия" в 9.00 - 23-й юношеский турнир памяти Владимира Николаева по волейболу; 3-й день.
* В Кивиылиском парке приключений на площадке для диск-гольфа в 10.30 - чемпионат Люганузеской волости по диск-гольфу.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - окончание сезона игры в петанк на открытом воздухе, pliks-plaks-турнир, соло.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
Среда, 5 октября
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 18.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Helios" (Тарту).
РАЗНОЕ
Суббота, 1 октября
* В Йыхви у церкви святого Михаила, на улице Раквере и на променаде "Jõhvika" с 10.00 до 15.00 - XIII Михайловская ярмарка. В продаже хуторская и натуральная продукция, рукоделие, саженцы. Ярмарочная еда и напитки. Развлечения для детей, стрельба из лука.
Среда, 5 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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