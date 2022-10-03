Михайловская ярмарка в Йыхви не показывает признаков усталости

На этот раз йыхвиская Михайловская ярмарка была тринадцатой по счету, но, вопреки суеверию, на ярмарочной площади не было признаков усталости или скуки. Торговцев было много, и то, что они предлагали, в целом соответствовало первоначальной идее предоставления возможностей для торговли и самопрезентации мелким производителям и местным ремесленникам. На ярмарке также было много народа, что свидетельствует о жизненной силе Михайловской ярмарки.