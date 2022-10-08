Вируский уездный суд, который в четверг отказался арестовать подозреваемого в коррупции бизнесмена Николая Осипенко на время предварительного следствия, признал, что на свободе Осипенко может совершить новые преступления, но счел, что в тюрьме его жизни может угрожать опасность.
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Суд оценил поведение Осипенко как преступное и освободил его
Суд оценил поведение Осипенко как преступное и освободил его
Суд счел, что хотя Осипенко имеет постоянное место жительства и работы и ранее не привлекался к уголовной ответственности, "необходимо учитывать, что он был преступно активен в течение длительного периода времени".