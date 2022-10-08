Суд оценил поведение Осипенко как преступное и освободил его

Председатель горсобрания Тийт Лиллеметс вышел из тюрьмы и показал пальцами знак победы, отказавшись все же прокомментировать инцидент для прессы. В это же время его отчима Николая Осипенко ждал специальный медицинский транспорт, который должен был отвезти его домой.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik