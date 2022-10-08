5 октября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что с банковского счета 72-летнего мужчины, проживающего в Кохтла-Ярве, без его ведома были сняты 600 евро наличными.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Со счета пенсионера исчезли деньги
5-6 октября 2022 г.
Со счета пенсионера исчезли деньги
В Нарве задержан угрожавший
6 октября поступило сообщение, что в квартире по ул. Уускюла в Нарве 32-летний мужчина угрожал 60-летней женщине и 43-летнему мужчине. Полиция задержала подозреваемого.
В Куремяэ украли инструменты
6 октября поступило сообщение о том, что из надворной постройки на ул. Коолимая в деревне Куремяэ были украдены пила по дереву, узкая ножовка и дрель. Ущерб - более 200 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
Ключевые слова