СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Со счета пенсионера исчезли деньги

В Нарве задержан угрожавший

6 октября поступило сообщение, что в квартире по ул. Уускюла в Нарве 32-летний мужчина угрожал 60-летней женщине и 43-летнему мужчине. Полиция задержала подозреваемого.

В Куремяэ украли инструменты

6 октября поступило сообщение о том, что из надворной постройки на ул. Коолимая в деревне Куремяэ были украдены пила по дереву, узкая ножовка и дрель. Ущерб - более 200 евро.