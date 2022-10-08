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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Со счета пенсионера исчезли деньги

5-6 октября 2022 г.
Северное побережье
Со счета пенсионера исчезли деньги
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

5 октября полиция возбудила уголовное дело по факту того, что с банковского счета 72-летнего мужчины, проживающего в Кохтла-Ярве, без его ведома были сняты 600 евро наличными.

В Нарве задержан угрожавший

6 октября поступило сообщение, что в квартире по ул. Уускюла в Нарве 32-летний мужчина угрожал 60-летней женщине и 43-летнему мужчине. Полиция задержала подозреваемого.

В Куремяэ украли инструменты

6 октября поступило сообщение о том, что из надворной постройки на ул. Коолимая в деревне Куремяэ были украдены пила по дереву, узкая ножовка и дрель. Ущерб - более 200 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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