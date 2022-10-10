Минувшие выходные в Ида-Вирумаа отличились обилием драк с причинением телесных повреждений.
Волна насилия накрыла магазины и бар
Волна насилия накрыла магазины и бар
8 октября в полицию сообщили, что в увеселительном заведении на улице Кеск в Силламяэ телесные повреждения получила 38-летняя женщина.
В тот же день в полицию поступило сообщение, что в магазине на улице Калеви в Кохтла-Ярве 53-летний мужчина нанес телесные повреждения 43-летней женщине.
В прошедшую субботу в полицию сообщили также, что в магазине на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 34-летняя женщина напала на 65-летнюю женщину.
Более точные обстоятельства всех этих происшествий выяснит полиция в ходе уголовного производства.
В общем полиция сообщила об одиннадцати зарегистрированных в Ида-Вирумаа случаях насилия.
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