КРИЗИС ДОВЕРИЯ ⟩ Предложено созвать внеочередное заседание горсобрания Кохтла-Ярве

Двенадцать депутатов Кохтла-Ярвеского городского собрания от Социал-демократической партии, Центристской партии Эстонии и избирательного союза "Рестарт Кохтла-Ярве" обратились к председателю горсобрания с предложением о созыве при первой возможности внеочередного заседания.

"Просим созвать внеочередное заседание для обсуждения подготовленного фракцией социал-демократов проекта решения о создании временной депутатской комиссии по анализу того, как городские учреждения, квартирные товарищества, предприятия справляются в условиях энергетического кризиса, и предоставлению необходимых предложений городскому управлению", - разъяснил председатель фракции соцдемов Эдуард Одинец.

По его словам, это единственная возможность для передачи в производство горсобрания заявления о выражении недоверия мэру и председателю горсобрания. "Инициировать вотум недоверия можно только на заседании горсобрания, а для его созыва необходим проект решения или постановления, который можно было бы обсудить", - уточнил Одинец.

Сделавшие предложение о созыве внеочередного заседания надеются, что председатель не будет с этим затягивать и депутаты смогут собраться в ближайшие дни.

Напомним, кризис доверия к членам горуправы Кохтла-Ярве возник в связи с тем, что Центральная криминальная полиция 4 октября задержала предпринимателя и муниципального политика Николая Осипенко и еще десять человек, большинство из которых связаны с властями Кохтла-Ярве. Подозрение получили председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс, который также является пасынком Осипенко, а также заместитель председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания Мария Меркулова, входящая в правление фирмы Осипенко "N&V". Под подозрением также находятся председатель хозяйственной комиссии горсобрания Денис Вершинин, который был связан с предприятиями Осипенко, и председатель социальной комиссии Антон Диев. Недавно Диев также был избран председателем совета Ида-Вируской центральной больницы, а Меркулова - членом совета.