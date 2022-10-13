Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.10-20.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 13 октября
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 18.00 - аутентичное движение и конструктивная релаксация "Здесь и сейчас". Бесплатно.
Пятница, 14 октября
* В Нарвской арт-резиденции (NART) в 18.00 - аутентичное движение и конструктивная релаксация "Здесь и сейчас". Бесплатно.
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.00 - концерт-акт, посвященный годовщине Тойлаской волости. Выступает Карл Мадис.
* В Кийкласком народном доме в 18.30 - "Üksildased", спектакль драмкружка Ийзакуского народного дома. Билет - 3 евро.
Суббота, 15 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Lemmikloom pole mänguasi" / "Домашнее животное - не игрушка".
* В Куртнаском общественном доме-библиотеке в 13.00 - в гостях Элле Метс, автор фотовыставки "Kuidas portreteerida kihnlast".
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 16.00 - молодежный танцевальный фестиваль. Бесплатно.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Иранская конференция", спектакль театра "Theatrum" (на эстонском языке, с синхронным переводом на русский язык). Билет - 14,40-19,20 евро.
* В Тойла в ресторане "Mio Mare" в 20.00 - Отт Лепланд (вход с 19.00). Билет - 20 евро.
Воскресенье, 16 октября
* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 11.00 - "Приключения петуха", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 2-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
Понедельник, 17 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Lihtsalt, rõõmuks!" / "Просто, для удовольствия!", спектакль-концерт Раквереского театра. Билет - 18 евро, со скидкой - 14-15 евро.
Четверг, 20 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 20.00 - шоу воздушных шаров для всей семьи. Билет - 27,20-33,20 евро.
СПОРТ
Четверг, 13 октября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - Ляэне-Вирумааская баскетбольная лига: "Alutaguse" - "Jakon Ehitus".
Пятница, 14 октября
* В зеркальном зале Йыхвиского спортхолла в 17.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Askus Jetoil".
* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в 21.00 - старт off-road-соревнований "MudEst 2022". Информация: www.offraod.ee/teated/mudest-2022.
Суббота, 15 октября
* В Иллукаском мотоцентре в 10.00 - Иллукаский мотокросс.
* В Таммикуском Доме спорта в 11.45 - чемпионат Йыхви по тяжелой атлетике.
* В Кивинымме в 12.00 - старт марафона по спортивному ориентированию "Jõhvika". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Laagri" (Харьюмаа).
* В Силламяэ в Доме спорта "Калев" в 12.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev" - "Lüganuse".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - женская хоккейная лига Эстонии: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Viljandi".
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Kalev" (Силламяэ) - ФК "Elva II".
* На футбольной площадке Йыхвиской русской основной школы в 13.00 - народная лига Эстонии, полуфинал уровня В: ФК "Viru Energy" - "Tulevik III" (Вильянди).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" (Таллинн).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "HS Riga".
Воскресенье, 16 октября
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа).
* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - HS Riga".
Среда, 19 октября
* В Йыхви на стадионе им. Хейно Липпа в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tarvas" (Раквере).
Четверг, 20 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 20-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине. Приглашаются команды из трех человек. Команды просим зарегистрировать не позднее 18 октября: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 13 октября
* В Таммикуском народном доме в 17.30 - вечер обучения: Рита Рятсепп расскажет о стилях воспитания и о том, как быть хорошим родителем.
Суббота, 15 октября
* В Алутагузеской волости на хуторе Рабаталу в 19.00 - завершение бабьего лета: праздник "Rabatalu retro". Бани открыты с 15.00 (по предварительному заказу). Ворота в адский трактир открыты с 19.00. Диски крутит парень из своей деревни DJ Wändagängu.
Понедельник, 17 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - мастерская "Marie Kondo koristuskunst ja minimalistlik elustiil" / "Искусство уборки и минималистский стиль жизни Мари Кондо" (на русском языке), ведущие Кайре Вийль и Ану Пийримаа.
Среда, 19 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Страница издается при поддержке фонда "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.