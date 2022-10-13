МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.10-20.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Воскресенье, 16 октября

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.30 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - ФК "Alliance U21" (Ида-Вирумаа).

* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - HS Riga".

Среда, 19 октября

* В Йыхви на стадионе им. Хейно Липпа в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tarvas" (Раквере).

Четверг, 20 октября

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 20-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине. Приглашаются команды из трех человек. Команды просим зарегистрировать не позднее 18 октября: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 13 октября

* В Таммикуском народном доме в 17.30 - вечер обучения: Рита Рятсепп расскажет о стилях воспитания и о том, как быть хорошим родителем.

Суббота, 15 октября

* В Алутагузеской волости на хуторе Рабаталу в 19.00 - завершение бабьего лета: праздник "Rabatalu retro". Бани открыты с 15.00 (по предварительному заказу). Ворота в адский трактир открыты с 19.00. Диски крутит парень из своей деревни DJ Wändagängu.

Понедельник, 17 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - мастерская "Marie Kondo koristuskunst ja minimalistlik elustiil" / "Искусство уборки и минималистский стиль жизни Мари Кондо" (на русском языке), ведущие Кайре Вийль и Ану Пийримаа.

Среда, 19 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская мягкой игрушки. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Фото: Eesti Kultuurkapital