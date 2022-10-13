Впервые в Нарве: "Theatrum" привезет в гостинец "Иранскую конференцию"

Премьера "Иранской конференции" состоялась в феврале 2022 года, и до сих пор пьеса идет с аншлагом. В сентябре ее показали также в Тарту на фестивале "Draama", сказала продюсер "Theatrum" Эре Наат.

- Драматург Иван Вырыпаев написал очень захватывающий текст, злободневный, остроумный и заставляющий задуматься, - отметила она.

"Иранская конференция" проходит в формате конференции, и выступающие каждый под своим углом раскрывают, в чем проблема Ирана и что тут надо предпринять.

Несмотря на видимую сложность темы, герои постепенно переходят от подготовленных заранее докладов к рассмотрению намного более личных и сокровенных тем, чтобы поговорить о самом важном и вечном - о месте человека в нашем мире и о смысле жизни.

- Цель постановки пьесы - погрузиться и открыть так называемые западный и восточный миры, христианское и мусульманское видение мира, разные религии, культурный фон, знания и опыт. Рассмотреть, согласно каким ценностям мы строим свою жизнь и какой считаем построенную нами жизнь. И как, в каком понимании мы сами пребываем, - сказал режиссер Лембит Петерсон.

Пьеса позволяет создать некую зеркальную постановку, и публика в театральном зале может поразмышлять на эти темы, расширить свое сознание, заглянуть внутрь себя. "Чтобы лучше понять ситуацию в мире и, может быть, найти общее между людьми со столь разными мировоззрениями. Даже когда любой диалог кажется невозможным", - сказал Петерсон.

Роли исполняют: Maрия Петерсон, Лембит Петерсон, Кристьян Юкскюла, Oтт Aaрдам, Лаура Петерсон, Андри Лууп, Аннели Туулик, Хельвин Кальюла, Тармо Сонг, Мариус Петерсон, Маре Петерсон, Тийт Альте, Эва Ээнсаар.

Спектакль состоится в субботу, 15 октября.