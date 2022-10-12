Утром 11 октября спасателей вызвали в жилой дом на улице В. Чкалова в Силламяэ, где в квартире сработал датчик дыма и из окна шел дым.
Из-за пригоревшего варенья вызвали спасателей
Из-за пригоревшего варенья вызвали спасателей
Спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили на кухне работающую плиту, на которой стояла кастрюля с пригоревшим вареньем. К сожалению, хозяйки дома не было.
Спасатели устранили опасность, проветрили помещения и дождались вернувшуюся из магазина хозяйку, с которой провели основательную разъяснительную работу по противопожарной безопасности.