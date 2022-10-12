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Из-за пригоревшего варенья вызвали спасателей

Северное побережье
Из-за пригоревшего варенья вызвали спасателей
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Варенье. Иллюстративное фото
Варенье. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Утром 11 октября спасателей вызвали в жилой дом на улице В. Чкалова в Силламяэ, где в квартире сработал датчик дыма и из окна шел дым.

Спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили на кухне работающую плиту, на которой стояла кастрюля с пригоревшим вареньем. К сожалению, хозяйки дома не было.

Спасатели устранили опасность, проветрили помещения и дождались вернувшуюся из магазина хозяйку, с которой провели основательную разъяснительную работу по противопожарной безопасности.

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