10 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Тууслари в Кохтла-Ярве 32-летней женщине были нанесены телесные повреждения.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве побили женщин
10 октября 2022 г.
В Кохтла-Ярве побили женщин
В тот же день стало известно, что в квартире по бульвару Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 71-летний мужчина побил свою 76-летнюю сожительницу. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
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