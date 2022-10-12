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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Кохтла-Ярве побили женщин

10 октября 2022 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве побили женщин
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

10 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Тууслари в Кохтла-Ярве 32-летней женщине были нанесены телесные повреждения.

В тот же день стало известно, что в квартире по бульвару Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 71-летний мужчина побил свою 76-летнюю сожительницу. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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