Женщину обманули с помощью сувенирной купюры

11 октября 73-летняя жительница Нарва-Йыэсуу сообщила, что мужчина, личность которого пока не установлена, купил у нее металлическую печь за 250 евро и расплатился купюрой в 500 евро.

Женщина вернула мужчине 250 евро, и тот ушел без печки, пообещав через некоторое время забрать ее, но так и не пришел.

Позже выяснилось, что банкнота в 500 евро, использованная в качестве платежного средства, является сувенирной.

Общий ущерб 250 евро.