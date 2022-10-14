В Нарва-Йыэсуу неизвестный выманил деньги у пенсионерки, расплатившись за купленную печь сувенирной купюрой.
Женщину обманули с помощью сувенирной купюры
Женщину обманули с помощью сувенирной купюры
11 октября 73-летняя жительница Нарва-Йыэсуу сообщила, что мужчина, личность которого пока не установлена, купил у нее металлическую печь за 250 евро и расплатился купюрой в 500 евро.
Женщина вернула мужчине 250 евро, и тот ушел без печки, пообещав через некоторое время забрать ее, но так и не пришел.
Позже выяснилось, что банкнота в 500 евро, использованная в качестве платежного средства, является сувенирной.
Общий ущерб 250 евро.
Точные обстоятельства произошедшего полиция установит в ходе уголовного производства.
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