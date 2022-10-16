Ушел из жизни художник Юри Аррак

Юри Аррак родился в Таллинне в 1936 году. С 1969 года он был членом Союза художников, рассказывает ERR .

Как отмечали специалисты, в живописи Аррак, в 1955 году получивший профессию художника по металлу в Государственном художественном институте ЭССР, был самоучкой, что позволило ему остаться независимым от художественных норм искусства того времени. Вероятно, именно поэтому его работы невозможно перепутать с произведениями современников. Опыт художественной обработки металла придал Арраку смелость в декоративном подходе к искусству, дополненном свойственными ему образным мышлением и неистощимой фантазией, источником которых сам художник называл сложное детство и бурную юность.