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Ушел из жизни художник Юри Аррак

Rus.err.ee
Ушел из жизни художник Юри Аррак
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Юри Аррак возле одной из своих картин (фотография 2013 года).
Юри Аррак возле одной из своих картин (фотография 2013 года). Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

В ночь на воскресенье в возрасте 85 лет ушел из жизни эстонский художник Юри Аррак, о чем сообщает ERR.

Юри Аррак родился в Таллинне в 1936 году. С 1969 года он был членом Союза художников, рассказывает ERR.

Как отмечали специалисты, в живописи Аррак, в 1955 году получивший профессию художника по металлу в Государственном художественном институте ЭССР, был самоучкой, что позволило ему остаться независимым от художественных норм искусства того времени. Вероятно, именно поэтому его работы невозможно перепутать с произведениями современников. Опыт художественной обработки металла придал Арраку смелость в декоративном подходе к искусству, дополненном свойственными ему образным мышлением и неистощимой фантазией, источником которых сам художник называл сложное детство и бурную юность.

Художественные работы Аррака можно встретить в музеях и частных коллекциях по всему миру.

В 2000 году Юри Аррак был награжден орденом Белой Звезды II степени.

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