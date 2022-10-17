Легковой автомобиль ВАЗ и Грузовик DAF с эстонскими номерами столкнулись в Печорском районе в воскресенье вечером. Один из трех человек, находившихся в легковушке, погиб на месте, двое других позже скончались от полученных травм в больнице, пишет Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на псковские СМИ.
Грузовик с эстонскими номерами попал в ДТП под Печорами: трое погибли
Грузовик с эстонскими номерами попал в ДТП под Печорами: трое погибли
На 19-м километре автодороги «граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск» водитель автомобиля ВАЗ выехала на полосу предназначенную для встречного движения и совершила лобовое столкновение с большегрузом DAF.
В результате столкновения пассажир ВАЗ погибла на месте. Также пострадала сама водитель ВАЗ и пассажир. Пострадавшие были госпитализированы в Псковскую областную больницу, где они позже скончались.