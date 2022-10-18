Иллукаский мотокросс преподнес эйфорию и драму

Больше всего пострадал идавирусец Рауно Волдек, его мотоцикл развалился уже на первом круге. "Компрессии нет, наверное, поршень вышел из строя", - сказал Волдек. Вот и пришлось одному из сильнейших гонщиков хобби-класса "В" перевоплотиться в ремонтника своей команды. А мотоцикл Маллора Вилдака решил газовать сам, поэтому взлетел в прыжке слишком сильно, и падение оказалось болезненным и роковым.

Не все гладко на иллукаской трассе сложилось и у Танеля Раука. На этапе он занял второе место, которое, однако, ничего не испортило по итогам сезона: самый быстрый гонщик сезона в абсолютном зачете, чемпион Эстонии в своем классе. Вдобавок титул чемпиона Ида-Вирумаа. В том же классе "E2" Кристофер Талли был третьим в Иллука, заняв второе место в чемпионате Эстонии.

В эндуро Рихо Кеэрме был самым быстрым в Иллука, но сам он остался не очень доволен своей скоростью. "На прошлой неделе на этапе в Пайкузе натер на руках ужасные мозоли, и эти раны не зажили за неделю. Первое место в классе - это здорово, но скорость была не совсем та", - сказал Рихо Кеэрме. Что не помешало ему завоевать титул чемпиона по эндуро. В хобби-классе "C" первое место занял Рихо Унт.