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Иллукаский мотокросс преподнес эйфорию и драму

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Иллукаский мотокросс преподнес эйфорию и драму
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Танель Раук был самым быстрым гонщиком в сезоне и в целом заработал три титула.
Танель Раук был самым быстрым гонщиком в сезоне и в целом заработал три титула. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу на трассе в Иллука прошли финальные гонки сезона эстонского кросса на выносливость. Погода была идеальной для вождения, но техническая сторона технического спорта оставила немало парней на обочине трассы.

Больше всего пострадал идавирусец Рауно Волдек, его мотоцикл развалился уже на первом круге. "Компрессии нет, наверное, поршень вышел из строя", - сказал Волдек. Вот и пришлось одному из сильнейших гонщиков хобби-класса "В" перевоплотиться в ремонтника своей команды. А мотоцикл Маллора Вилдака решил газовать сам, поэтому взлетел в прыжке слишком сильно, и падение оказалось болезненным и роковым.

Не все гладко на иллукаской трассе сложилось и у Танеля Раука. На этапе он занял второе место, которое, однако, ничего не испортило по итогам сезона: самый быстрый гонщик сезона в абсолютном зачете, чемпион Эстонии в своем классе. Вдобавок титул чемпиона Ида-Вирумаа. В том же классе "E2" Кристофер Талли был третьим в Иллука, заняв второе место в чемпионате Эстонии.

В эндуро Рихо Кеэрме был самым быстрым в Иллука, но сам он остался не очень доволен своей скоростью. "На прошлой неделе на этапе в Пайкузе натер на руках ужасные мозоли, и эти раны не зажили за неделю. Первое место в классе - это здорово, но скорость была не совсем та", - сказал Рихо Кеэрме. Что не помешало ему завоевать титул чемпиона по эндуро. В хобби-классе "C" первое место занял Рихо Унт.

В кроссе на выносливость стартуют с интервалом в час, полтора или два в зависимости от класса машины. Для того чтобы выяснить чемпиона Ида-Вирумаа, между местными гонщиками в конце первого часа на проходящих здесь этапах подводят промежуточный итог. Таким образом, у всех появляется более равный шанс получить этот титул. В этом зачете в тройку лидеров вошли Танель Раук, Рихо Кеэрме и Рихо Унт.

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