Полиция ищет пропавшую 15-летнюю Каролину

По словам близких, вчера, 16 октября, около 15 часов Каролина на велосипеде уехала из дома в деревне Пандивере в волости Вяйке-Маарья и не вернулась. Мобильный телефон девушки отключен, поэтому ее близкие не могут с ней связаться.

Полиция побеседовали с близкими Каролины и проверила различные возможные места, где она могла находиться. На основании собранной информации, она может передвигаться в районе Вяйке-Маарья или Раквере.

Рост Каролины 162 см, у нее среднее телосложение, короткие темно-каштановые волосы. На ней была черная куртка, черно-белые клетчатые брюки и кроссовки Nike. Каролина может передвигаться на синем горном велосипеде Merida.