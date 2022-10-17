Пн, 17.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Полиция ищет пропавшую 15-летнюю Каролину

Северное побережье
Полиция ищет пропавшую 15-летнюю Каролину
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция разыскивает пропавшую Каролину
Полиция разыскивает пропавшую Каролину Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Каролины, которая вчера днем ушла из дома в волости Вяйке-Маарья и до сих пор не вернулась.

По словам близких, вчера, 16 октября, около 15 часов Каролина на велосипеде уехала из дома в деревне Пандивере в волости Вяйке-Маарья и не вернулась. Мобильный телефон девушки отключен, поэтому ее близкие не могут с ней связаться.

Полиция побеседовали с близкими Каролины и проверила различные возможные места, где она могла находиться. На основании собранной информации, она может передвигаться в районе Вяйке-Маарья или Раквере.

Рост Каролины 162 см, у нее среднее телосложение, короткие темно-каштановые волосы. На ней была черная куртка, черно-белые клетчатые брюки и кроссовки Nike. Каролина может передвигаться на синем горном велосипеде Merida.

Полиция просит всех, кто видел Каролину со вчерашнего дня или знает, где она находится, позвонить по номеру 112.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх