Тармо Пост на юбилее Ярвеской школы пригласил учителей в Ида-Вирумаа

Пост вспомнил, что один человек, недавно вернувшийся в Ида-Вирумаа и именно в Кохтла-Ярве, сказал ему, что влияние людей, которые работают в Ида-Вирумаа, сильнее, чем где-либо еще, и сравнил его с рябью, создаваемой брошенным в воду камнем. "Поначалу я этого не понял, но когда я недавно побывал на благодарственном мероприятии, посвященном учителям, Дне Алутагузе, то понял это очень хорошо", - добавил он.