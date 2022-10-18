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Тармо Пост на юбилее Ярвеской школы пригласил учителей в Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
Тармо Пост на юбилее Ярвеской школы пригласил учителей в Ида-Вирумаа
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Программа учеников Ярвеской основной школы, выступивших на концерте, посвященном столетию эстонской школы Кохтла-Ярве, осветила самые знаменательные поворотные моменты в истории школы.
Программа учеников Ярвеской основной школы, выступивших на концерте, посвященном столетию эстонской школы Кохтла-Ярве, осветила самые знаменательные поворотные моменты в истории школы. Фото: Maila Meldre

Директор Ярвеской школы Тармо Пост на торжестве в честь столетия Кохтла-Ярвеской эстонской школы пригласил учителей на работу в Ида-Вирумаа, потому что здесь возможностей влиять на местную жизнь больше, чем где-либо еще.

Пост вспомнил, что один человек, недавно вернувшийся в Ида-Вирумаа и именно в Кохтла-Ярве, сказал ему, что влияние людей, которые работают в Ида-Вирумаа, сильнее, чем где-либо еще, и сравнил его с рябью, создаваемой брошенным в воду камнем. "Поначалу я этого не понял, но когда я недавно побывал на благодарственном мероприятии, посвященном учителям, Дне Алутагузе, то понял это очень хорошо", - добавил он.

Тармо Пост, который ранее был директором Эльваской гимназии и этим летом переехал в Ида-Вирумаа, отметил, что для того, чтобы дела у школы шли еще лучше, необходимо, чтобы сюда приезжало больше людей с той предпосылкой, чтобы сокращение числа молодых людей в Ида-Вирумаа замедлилось.

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