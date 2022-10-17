На внеочередной сессии Кохтла-Ярвеского горсобрания, охваченного коррупционным скандалом, семь депутатов неофициального властного союза внесли вотум недоверия мэру Тоомасу Наэлю. Недоверие возглавляемому им городскому управлению хотят выразить также десять депутатов от оппозиции. В общем на одном заседании было представлено семь вотумов недоверия.
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На охваченное коррупционным скандалом Кохтла-Ярвеское горсобрание обрушился град вотумов недоверия
На охваченное коррупционным скандалом Кохтла-Ярвеское горсобрание обрушился град вотумов недоверия