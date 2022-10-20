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Бывшее общежитие снова продают

Ирина Кивисельг
, журналист
Бывшее общежитие снова продают
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Прежний владелец этого дома "Genbud Grupp" за два десятилетия не смог найти ему применения. Ожидания от новых хозяев также не оправдались.
Прежний владелец этого дома "Genbud Grupp" за два десятилетия не смог найти ему применения. Ожидания от новых хозяев также не оправдались. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Более десяти лет пустующий четырехэтажный дом по Ярвекюла теэ, 51 в Кохтла-Ярве год назад обрел нового владельца - ТОО "CBDARST" в лице Александра Кулькова, уверявшего, что он готов не просто вдохнуть жизнь в заброшенное здание, но и превратить его в самый привлекательный архитектурный объект на городском ландшафте. Однако за прошедшее время здесь ничего не изменилось, а дом опять выставили на продажу.

Предприниматель в сфере продаж и услуг Александр Кульков, покупая объект недвижимости, с энтузиазмом рассказывал, что видит в нем перспективы - дом крепкий, находится в центре города, большие площади, которые, приведя в порядок, можно будет сдавать в аренду. В преддверии зимы залатали протекающие участки крыши, облагородили территорию вокруг, начали убирать мусор, накопившийся за годы на этажах... Увы, на этом все закончилось. Нового владельца на объекте с прошлой зимы не видели, а на портале недвижимости появилось объявление о продаже здания за 20 тысяч евро.

К Александру невозможно было дозвониться, но его супруга Марина Кулькова подтвердила, что здание действительно продается и она обладает генеральной доверенностью на все сделки с недвижимостью ТОО "CBDARST".

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