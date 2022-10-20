Бывшее общежитие снова продают

Более десяти лет пустующий четырехэтажный дом по Ярвекюла теэ, 51 в Кохтла-Ярве год назад обрел нового владельца - ТОО "CBDARST" в лице Александра Кулькова, уверявшего, что он готов не просто вдохнуть жизнь в заброшенное здание, но и превратить его в самый привлекательный архитектурный объект на городском ландшафте. Однако за прошедшее время здесь ничего не изменилось, а дом опять выставили на продажу.