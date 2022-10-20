Более десяти лет пустующий четырехэтажный дом по Ярвекюла теэ, 51 в Кохтла-Ярве год назад обрел нового владельца - ТОО "CBDARST" в лице Александра Кулькова, уверявшего, что он готов не просто вдохнуть жизнь в заброшенное здание, но и превратить его в самый привлекательный архитектурный объект на городском ландшафте. Однако за прошедшее время здесь ничего не изменилось, а дом опять выставили на продажу.
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Бывшее общежитие снова продают
Бывшее общежитие снова продают
Предприниматель в сфере продаж и услуг Александр Кульков, покупая объект недвижимости, с энтузиазмом рассказывал, что видит в нем перспективы - дом крепкий, находится в центре города, большие площади, которые, приведя в порядок, можно будет сдавать в аренду. В преддверии зимы залатали протекающие участки крыши, облагородили территорию вокруг, начали убирать мусор, накопившийся за годы на этажах... Увы, на этом все закончилось. Нового владельца на объекте с прошлой зимы не видели, а на портале недвижимости появилось объявление о продаже здания за 20 тысяч евро.