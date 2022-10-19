МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.10-27.10 ⟩ Куда в Ида-Вирумаа пойти в будни и на выходных

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Wolferines".

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - ФК "Tallinn U21".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Maardu linnameeskond".

Воскресенье, 23 октября

* В Йыхвиском спортхолле в 9.30 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; соло.

* В Кийкла в 10.00 - открытый чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу.

* В Нарве на стадионе "Калев-Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju".

* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - ФК "Kuressaare".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Tarvas" (Раквере).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Jõhvi Phoenix".

РАЗНОЕ

Пятница, 21 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - мастерская "Marie Kondo koristuskunst ja minimalistlik elustiil" / "Искусство уборки и минималистский стиль жизни Мари Кондо", ведущие Кайре Вийль и Ану Пийримаа.

Суббота, 22 октября

* В Мяэтагузеском народном доме - день народных домов: с 11.00 до 14.00 - барахолка, сказочно-музыкальное утро, уголок творчества для самых маленьких, мастерская; в 18.00 - молодежный вечер в народном доме.