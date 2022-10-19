Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.10-27.10 ⟩ Куда в Ида-Вирумаа пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 20 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - шоу воздушных шаров для всей семьи. Билет - 27,20-33,20 евро.
Пятница, 21 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.30 - лекция-концерт Алексея Туровского и Анне Адамс "Kes aias?" ("Кто в саду?"). Билет - 10 евро. Билеты можно купить в предварительной продаже в Йыхвиской центральной библиотеке.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - детская чат-комната "Читаем на эстонском языке" для детей, чей родной язык не эстонский. Читаем книгу Эллен Нийду "Krõll".
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.15 - литературная гостиная приглашает: "Писатель и время. В. Брюсов - поэт, вождь, человек". Читает А. Мартынов.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - танцевальный клуб: хороводы. Приглашают всех, кто любит эстонские традиционные танцы. Играют на инструментах и обучают танцам Аве Яэгер-Нургамаа и Пилле Нагель.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - шоу воздушных шаров.
Суббота, 22 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт: день белой трости.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Спящая красавица", спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 12.00 - "Феномен Сашеньки Путри". Лекция Марины Логиновой (культуролог, публицист; Харьков, Украина).
* В Тудулиннаской церкви в 15.00 - 1-й концерт органной музыки. Музицирует старший лектор Эстонской академии музыки и театра Тоомас Трасс. Вход - свободное пожертвование.
Понедельник, 24 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 11.00 - известный человек в библиотеке: книги выдает директор Музея Ийзакуского кихельконда Мари Оолберг.
* В Ийзакуском народном доме в 18.30 - "Üksildased", спектакль драмкружка Ийзакуского народного дома. Билет - 3 евро.
Вторник, 25 октября
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - "Сирано де Бержерак", спектакль Русского театра.
Среда, 26 октября
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - вечер рассказов и музыки. В гостях рассказчица Пирет Пяэр и музыкант Кятлин Мяги.
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - "Aabitsa kukk", спектакль театра "Vana Baskini Teatеr". На сцене - Лаури Лийв. Билет - 18-20 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Comedy Estonia": Сандер Ыйгус - ''Laiskus ehk seitsmes surmapatt''. Не рекомендуется зрителям до 16-ти лет. Билет - 15-17 евро.
Четверг, 27 октября
* В фойе Нарвского колледжа Тартуского университета в 18.00 - фестиваль "iDeeJazz": выступает "Raul Vaigla Fusion 4tet". Билет - 13.20-16.20 евро.
СПОРТ
Четверг, 20 октября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 20-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине. Приглашаются команды из трех человек. Команды просим зарегистрировать не позднее 18 октября: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
Пятница, 21 октября
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rae spordikool".
Суббота, 22 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - командный чемпионат Общества ветеранов спорта Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; дуэты.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из троих человек. Новые команды регистрируются по тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Wolferines".
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Sillamäe Kalev" - ФК "Tallinn U21".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Phoenix" (Йыхви) - "Maardu linnameeskond".
Воскресенье, 23 октября
* В Йыхвиском спортхолле в 9.30 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по короне; соло.
* В Кийкла в 10.00 - открытый чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу.
* В Нарве на стадионе "Калев-Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju".
* На Кивиылиском стадионе в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, женская лига: "Jõhvi Phoenix"/"Narva Trans" - ФК "Kuressaare".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Alliance U21" (Ида-Вирумаа) - "Tarvas" (Раквере).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Jõhvi Phoenix".
РАЗНОЕ
Пятница, 21 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - мастерская "Marie Kondo koristuskunst ja minimalistlik elustiil" / "Искусство уборки и минималистский стиль жизни Мари Кондо", ведущие Кайре Вийль и Ану Пийримаа.
Суббота, 22 октября
* В Мяэтагузеском народном доме - день народных домов: с 11.00 до 14.00 - барахолка, сказочно-музыкальное утро, уголок творчества для самых маленьких, мастерская; в 18.00 - молодежный вечер в народном доме.
* В Алайыэском общественном доме - день народных домов: в 11.00 - мастерские (шерстяная акварель и макраме), в 14.00 - концерт, выступает ансамбль "Калина красная".
* В Тудулиннаском общественном доме в 12.00 - мастер-класс по изготовлению войлочных украшений, преподаватель Герри Оргма.
* В Куртнаском общественном доме в 13.00 - фотовыставка "Kuidas portreteerida kihnlast" (автор Элле Метс), бесплатная книжная ярмарка, мастерская для детей и юношества, музыкальные интерлюдии от Куртнаского молодежного центра. Работает блинная.
* В Кийкласком народном доме с 14.00 до 17.00 - общественный день: традиционные игры, дискуссионная группа, открытое заседание общественного совета, ярмарка игрушек. Информация: kiikla.ee.
* В Таммикуском народном доме в 17.00 - "Aeg ei peatu" / "Время не останавливается", концерт, посвященный 55-летию народного дома. Танцы с ансамблем "Epitsenter". Мероприятие бесплатное. Столик можно забронировать по тел. 5858 7381.
* В Пагариском общественном доме в 19.00 - танцевальный вечер "Hei, sõbrad! Tulge peole!" / "Эй, друзья! Приходите на вечеринку!". Развлечения предложат Анне Велли и Айвар Юузе. Билеты в предварительной продаже (в Пагариском общественном доме) - 3 евро, в день праздника - 5 евро. Бронирование столика и дополнительная информация: Айре Ырас, seltsimaja@alutagusevald.ee, тел. 505 6024.
Понедельник, 24 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке - в дни школьных каникул: тематический день "Можно ли обойтись без мобильного телефона?".
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - викторина "#kultuuriviks". Кофейный стол, призы, выбор бесплатных книг. В команде до трех человек. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
Вторник, 25 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке - в дни школьных каникул: тематический день "Можно ли обойтись без мобильного телефона?".
* В Мяэтагузеском народном доме с 12.00 до 16.00 - осенний праздник золотой поры. Танцы с ансамблем "Vana Kallim".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.30 - в дни школьных каникул: мастерская.
Среда, 26 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке - в дни школьных каникул: тематический день "Можно ли обойтись без мобильного телефона?".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастерская.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 27 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке - в дни школьных каникул: тематический день "Можно ли обойтись без мобильного телефона?".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: листаем народный календарь.
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