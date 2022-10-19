Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Кохтла-Ярве и Нарве зафиксированы случаи насилия

Эрик Калда
В Кохтла-Ярве и Нарве зафиксированы случаи насилия
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Наручники. Иллюстративное фото.
Наручники. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве телесные повреждения были нанесены 39-летней женщине и 46-летнему мужчине.

В тот же день стало известно, что на улице Йоала в Нарве 38-летний мужчина нанес телесные повреждения мужчине такого же возраста.

Полиция установит конкретные обстоятельства инцидентов в рамках уголовного производства.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх