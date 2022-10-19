17 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве телесные повреждения были нанесены 39-летней женщине и 46-летнему мужчине.
В Кохтла-Ярве и Нарве зафиксированы случаи насилия
В Кохтла-Ярве и Нарве зафиксированы случаи насилия
В тот же день стало известно, что на улице Йоала в Нарве 38-летний мужчина нанес телесные повреждения мужчине такого же возраста.
Полиция установит конкретные обстоятельства инцидентов в рамках уголовного производства.
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