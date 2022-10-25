ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Вопрос не в том - город или волость

Таким образом, Йыхви до сих пор живет как волость, где Йыхви - внутриволостной город. Однако в 2019 году этот вопрос поднял тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский, а теперь это стало кровным делом и для председателя волостного собрания Валло Реймаа. Странно, что оба раза процесс начинали, устраивали опрос населения, и только тогда становилось ясно, что в данное время превратить Йыхви в город на самом деле никак невозможно.

Опрос населения, проведенный в начале лета, также показал, что для жителей Йыхви вопрос переименования в город вовсе не важен.

Валло Реймаа сказал, что возвращение Йыхви статуса города улучшит имидж самоуправления, поскольку Йыхви стремится стать региональным центром. Власти Йыхви также с самого начала пытались называть обновленный много лет назад волостной дом ратушей. Но содержание все же важнее названия. Когда в доме власти происходит все более безумное политическое одёргивание и скандал следует за скандалом, как мы видели несколько лет назад, даже именование дома замком не поможет повышению достоинства власти.