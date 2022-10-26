МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.10-03.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Пятница, 28 октября

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tallinna Taltech BS/Fenster/TSK".

Суббота, 29 октября

* На карьере в Рийгикюла в 11.00 - кросс. Информация: www.akkesport.net.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - СК "Noorus-96" (Йыгева).

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".

* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Lüganuse".

Воскресенье, 30 октября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" -БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Dünamo" (Румму).

РАЗНОЕ

Четверг, 27 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: тематический день "Можно ли обойтись без мобильного телефона?".

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: листаем народный календарь.

Пятница, 28 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастерская.

Суббота, 29 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - в дни школьных каникул: день сказок.

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Отель "Всё выключено". Билет - 13 евро. Предварительное бронирование по тел. 5668 4792.

Воскресенье, 30 октября

* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Концертная и развлекательная программа. Билет - 3 евро. Информация и регистрация по тел. 3327 730

Среда, 2 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Логотип Фото: Eesti Kultuurkapital