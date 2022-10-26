Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 октября по 3 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.10-03.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 октября
* В Кивиылиской городской библиотеке в 16.00 - "Kõik armastusest" / "Все о любви", концерт вокальной студии "Отрада". .
* В фойе Нарвского колледжа Тартуского университета - "iDeeJazz": 18.00 - "Raul Vaigla Fusion 4tet" (Эстония), 19.30 - "Rihards Libietis Orchestra" (Латвия), 21.00 - "Jan Gunnar Hoff Trio" (Норвегия). Билет - 13.20-16.20 евро.
Пятница, 28 октября
* В фойе Нарвского колледжа Тартуского университета - "iDeeJazz": 18.00 - "Slow Motion Orchestra" (Эстония), 19.30 - "Pylkkanen Nu Bottega" (Финляндия / Италия), 21.00 - Ана Карла Маса (Куба). Билет - 13.20-16.20 евро.
Суббота, 29 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт: день плюшевых мишек.
* В Кивиылиской городской библиотеке в 14.00 - концерт "Muusikaline assortii" / "Музыкальное ассорти": фольклорная группа "Viru-Nigula Mehed", Петр Олейник, Эгор Семкин.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - фестиваль авторской песни "Есть в поздней осени свое очарование". Вход бесплатный.
Воскресенье, 30 октября
* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Ленивая Лийсу", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 4-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фольклорный праздник "Rahvakultuuri killukesed" / "Фрагменты народной культуры". В гостях - еврейская община Ида-Вирумаа. Вход бесплатный.
* В клубе "Ору" в 15.00 - юбилейный концерт "По волнам нашей памяти" ансамбля народной песни "Сладка ягода". Вход бесплатный. Тел. 5192 7630.
Вторник, 1 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 14.00 - открытие выставки художественной студии "Algus".
Четверг, 3 ноября
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Yerma 9 PM" / "Йерма 9 РМ". Билет - 16-22 евро.
СПОРТ
Пятница, 28 октября
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Tallinna Taltech BS/Fenster/TSK".
Суббота, 29 октября
* На карьере в Рийгикюла в 11.00 - кросс. Информация: www.akkesport.net.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Narva Trans U21" - СК "Noorus-96" (Йыгева).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - "Välk 494" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Narva United FC".
* В Нарвском спортцентре в 18.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Lüganuse".
Воскресенье, 30 октября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" -БК "HITO"/БК "Karjamaa".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Dünamo" (Румму).
РАЗНОЕ
Четверг, 27 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 12.00 до 14.00 - в дни школьных каникул: тематический день "Можно ли обойтись без мобильного телефона?".
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: листаем народный календарь.
Пятница, 28 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 13.00 - в дни школьных каникул: мастерская.
Суббота, 29 октября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - в дни школьных каникул: день сказок.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых "Отель "Всё выключено". Билет - 13 евро. Предварительное бронирование по тел. 5668 4792.
Воскресенье, 30 октября
* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Концертная и развлекательная программа. Билет - 3 евро. Информация и регистрация по тел. 3327 730
Среда, 2 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
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