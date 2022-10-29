ОПРОС ⟩ Насколько ваша школа готова к переходу на эстонский язык обучения?

Юлия Каламаева. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Юлия КАЛАМАЕВА, директор Кесклиннаской основной школы: - Трудно ответить однозначно. Переход неизбежен и необходим. Много делалось и делается, идем дальше, чтобы быть более готовыми. Труд, рисование, человековедение давно преподаются на эстонском языке. Со следующего года откроем классы погружения. Самый сложный вопрос - кадровый. Не хватает четырех-пяти учителей, найти сложно: несколько лет даем объявления, к сожалению, почти безрезультатно. Если по десятибалльной шкале, то готовность 7-8.

Светлана Владимирова. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана ВЛАДИМИРОВА, директор Славянской основной школы: - Готовы почти полностью. Четыре года назад сделали шаги, чтобы подготовиться к этой ситуации. У нас нет классов, где преподают только на русском языке: либо погружение, либо с преподаванием не менее 40 процентов предметов на эстонском языке. Исключение - малые классы для детей с особыми потребностями. В прошлом году приняли семерых новых учителей. Поэтому не придется начинать с нуля, есть необходимые учебные материалы. Но, чтобы обеспечить полный переход, учителей не хватает. Ситуация не безнадежная, продолжим искать. Сказать, что все супер, нельзя. Но и то, что плохо, - тоже. Больше волнует, что с кем-то придется расстаться. Но мы должны выполнять решения государства и постараемся делать это максимально безболезненно для родителей и детей.