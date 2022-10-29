ОПРОС ⟩ Насколько ваша школа готова к переходу на эстонский язык обучения?
Насколько ваша школа готова к переходу на эстонский язык обучения?
Юлия КАЛАМАЕВА, директор Кесклиннаской основной школы:
- Трудно ответить однозначно. Переход неизбежен и необходим. Много делалось и делается, идем дальше, чтобы быть более готовыми. Труд, рисование, человековедение давно преподаются на эстонском языке. Со следующего года откроем классы погружения. Самый сложный вопрос - кадровый. Не хватает четырех-пяти учителей, найти сложно: несколько лет даем объявления, к сожалению, почти безрезультатно. Если по десятибалльной шкале, то готовность 7-8.
Светлана ВЛАДИМИРОВА, директор Славянской основной школы:
- Готовы почти полностью. Четыре года назад сделали шаги, чтобы подготовиться к этой ситуации. У нас нет классов, где преподают только на русском языке: либо погружение, либо с преподаванием не менее 40 процентов предметов на эстонском языке. Исключение - малые классы для детей с особыми потребностями. В прошлом году приняли семерых новых учителей. Поэтому не придется начинать с нуля, есть необходимые учебные материалы. Но, чтобы обеспечить полный переход, учителей не хватает. Ситуация не безнадежная, продолжим искать. Сказать, что все супер, нельзя. Но и то, что плохо, - тоже. Больше волнует, что с кем-то придется расстаться. Но мы должны выполнять решения государства и постараемся делать это максимально безболезненно для родителей и детей.
Марика ТРЕЙ, директор Ахтмеской основной школы:
- Примерно на 7 баллов из 10. Занимались подготовкой уже несколько лет, ничего неожиданного для нас нет. Трудности могут возникнуть только с учительским ресурсом, на данный момент не обеспечить преподавание всех предметов на эстонском языке. Но в будущее смотрю оптимистично - есть потенциал и в нашем коллективе, люди учатся, стараются. Со стороны тоже найдем, особенно если повысят зарплату учителям в Ида-Вирумаа, как обещают. Но знаем, что придется много еще поработать с учениками и их родителями.