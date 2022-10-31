Травмировавшего ребенка пьяного водителя отправили за решетку

Вечером в прошлый вторник полиция задержала на улице Раху в Нарве автоводителя, находившегося в состоянии криминального опьянения и за несколько минут до этого наехавшего на четыре припаркованных автомобиля, дорожный знак и оказавшуюся возле одного из автомобилей девочку.