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Травмировавшего ребенка пьяного водителя отправили за решетку

Северное побережье
Травмировавшего ребенка пьяного водителя отправили за решетку
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Вечером в прошлый вторник полиция задержала на улице Раху в Нарве автоводителя, находившегося в состоянии криминального опьянения и за несколько минут до этого наехавшего на четыре припаркованных автомобиля, дорожный знак и оказавшуюся возле одного из автомобилей девочку.

В четверг Вируский уездный суд назначил водителю за управление в состоянии опьянения транспортным средством наказание в виде лишения свободы на 1 год 4 месяца, из которых ему сразу придется отбыть 2 месяца. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на год.

К счастью, травмы у пострадавшей девочки не были тяжелыми и ее в тот же день отпустили на домашнее лечение.

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