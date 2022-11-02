МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.11-10.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Пятница, 4 ноября

* В Нарвском стрелковом тире в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из пневматического оружия; день первый.

Суббота, 5 ноября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.

* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - приключенческий рогейн "XT sport bingo". Информация: www.xtsport.ee.

* В Нарвском стрелковом тире в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из пневматического оружия; день второй.

* В Нарве в Йоаорге в 11.00 - этап кроссовой серии "Äkke". Информация: www.akkesport.net.

* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - детские соревнования по легкой атлетике.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Jõgeva Wolves".

Воскресенье, 6 ноября

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Narva United FC II".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Saku Sporting Rapla".

Вторник, 8 ноября

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок по футзалу: "Narva United FC II" - ФК "Pirates" (Юри).

Среда, 9 ноября

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, в 18.00 - турнир по викторине Академии умников, II тур.

РАЗНОЕ

Среда, 9 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская вязания. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.

Четверг, 10 ноября

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 16.00 до 18.00 - мастерская по изготовлению отражателей.

Фото: Eesti Kultuurkapital