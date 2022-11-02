Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 3 по 10 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.11-10.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 3 ноября
* В Тудулиннаском общественном доме в 15.00 - "Väike küünal, sära" / "Свечка, свети", созерцание в День поминовения. Слова: Пирет Хаав. Музыка: хор и юные исполнители музыкальной студии "Laanelill".
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Yerma 9 PM" / "Йерма 9 РМ". Билет - 16-22 евро.
Пятница, 4 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: Айно Первик - 90.
* В Таммикуском народном доме в 18.30 - "Üksildased" / "Одиночки", спектакль драматического кружка Ийзакуского народного дома. Романтическая комедия в двух действиях. Билет - 4 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - театр "НитьЯ" в Кохтла-Ярве: слезная комедия "Инопланетянцы". Билет - 18-23 евро.
Суббота, 5 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Сказки старой мельницы", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Эстонский народный календарь. Mardipäev".
* В Йыхвиской городской галерее в 15.00 - открытие выставки авторских кукол Светланы Ветровой "Sügisene värvikirevus" / "Осеннее разноцветье". Выставка открыта до 2 декабря.
* В Ийзакуской церкви в 16.00 - в День поминовения: концерт смешанного хора Эстонского национального вещания "Esä taivan". Дирижеры Хирво Сурва и Май Симсон, вокал - Кайа Урб. На сцене также Ийзакуский смешанный хор (дирижер Таня Элькен) и Атсаламаский смешанный хор (дирижер Тийна Дамманн). Прозвучит прекрасная отечественная и зарубежная хоровая музыка. Бесплатно.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "День Ангела", интерактивная комедия театра "НитьЯ". Билет - 16-23 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - комическая народная опера "Пушка" театра "Другое небо" (по произведению Николая Гоголя "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"). Билет - 5 евро.
Воскресенье, 6 ноября
* В Иллукаской церкви в 15.00 - в День поминовения: концерт "Laikrete perebänd". Открыто кафе. Билет-пожертвование по цене 5 евро в продаже за час до начала концерта, вырученные от продажи билетов средства идут для поддержания Иллукаской церкви.
Понедельник, 7 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - театр "НитьЯ": слезная комедия ''Преображение, или Швабракадабра''. Билет - 18-23 евро.
Вторник, 8 ноября
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Утиная охота", спектакль Русского театра (синхронный перевод на эстонский язык). Билет - 13,80-19,20 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - театр "НитьЯ": слезная комедия ''Преображение, или Швабракадабра''. Билет - 18-23 евро.
Среда, 9 ноября
* В Силламяэ в библиотеке Калда в 15.00 - встреча с американским профессором геологии Ильей Буйневичем, который расскажет о своих исследованиях по изучению береговой линии Эстонии, а также о работе и жизни в Латвии, Литве и Соединенных Штатах Америки.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Kuni ta suri" / "Пока она умирала", спектакль Раквереского театра. NB! В определенные дни есть возможность посмотреть спектакль с русским переводом. Для получения переводческого оборудования необходимо зарегистрироваться в кассе Раквереского театра по тел. 329 5444 или по электронной почте: kassa@rakvereteater.ee. Билет - 14-17 евро.
СПОРТ
Пятница, 4 ноября
* В Нарвском стрелковом тире в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из пневматического оружия; день первый.
Суббота, 5 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Алутагузеском центре отдыха и спорта в 11.00 - приключенческий рогейн "XT sport bingo". Информация: www.xtsport.ee.
* В Нарвском стрелковом тире в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из пневматического оружия; день второй.
* В Нарве в Йоаорге в 11.00 - этап кроссовой серии "Äkke". Информация: www.akkesport.net.
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - детские соревнования по легкой атлетике.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - "Viimsi JK".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Jõgeva Wolves".
Воскресенье, 6 ноября
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Narva United FC II".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Saku Sporting Rapla".
Вторник, 8 ноября
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - Кубок по футзалу: "Narva United FC II" - ФК "Pirates" (Юри).
Среда, 9 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, в 18.00 - турнир по викторине Академии умников, II тур.
РАЗНОЕ
Среда, 9 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская вязания. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
Четверг, 10 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 16.00 до 18.00 - мастерская по изготовлению отражателей.
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