В преображающемся "Tsentraal" больше окон и новые магазины

По словам Аннели Мянд, руководителя Ида-Вируского региона компании "East Capital", управляющей центром, которому на этой неделе исполнится 20 лет, обширные работы по реконструкции стоимостью несколько миллионов евро дошли до того, что новый главный вход в здание с центральной площади будет готов на следующей неделе. Для этого построена новая лестница с открытой площадкой на втором этаже. Завершилось время, длившееся несколько месяцев, когда попасть в большое здание можно было только через двери со стороны автовокзала.