1 ноября днем в центр тревоги сообщили о запахе гари, доносящемся из квартиры на улице Партизани в Нарве.
Запах гари дал знать о пожарной опасности
Запах гари дал знать о пожарной опасности
Жильцов в квартире не было. До прибытия спасателей пригоревшая еда была с плиты убрана, а помещение - проветрено.
Выяснилось, что владелец забыл еду на включенной плите и ушел из дома, но на полпути вспомнил об оставленной на плите еде и вернулся домой.
Спасатели установили в квартире датчик дыма.
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