Запах гари дал знать о пожарной опасности

Жильцов в квартире не было. До прибытия спасателей пригоревшая еда была с плиты убрана, а помещение - проветрено.

Выяснилось, что владелец забыл еду на включенной плите и ушел из дома, но на полпути вспомнил об оставленной на плите еде и вернулся домой.