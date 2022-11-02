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Запах гари дал знать о пожарной опасности

Северное побережье
Запах гари дал знать о пожарной опасности
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Машина спасателей. Иллюстративное фото.
Машина спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

1 ноября днем в центр тревоги сообщили о запахе гари, доносящемся из квартиры на улице Партизани в Нарве.

Жильцов в квартире не было. До прибытия спасателей пригоревшая еда была с плиты убрана, а помещение - проветрено.

Выяснилось, что владелец забыл еду на включенной плите и ушел из дома, но на полпути вспомнил об оставленной на плите еде и вернулся домой.

Спасатели установили в квартире датчик дыма.

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