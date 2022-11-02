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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В кохтла-ярвеском магазине задержали вора

31 октября 2022 г. - 1 ноября 2022 г.
Северное побережье
В кохтла-ярвеском магазине задержали вора
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

31 октября в полицию сообщили, что в магазине на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина украл товаров более чем на 140 евро.

Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.

Штраф за запуск дрона

1 ноября в пограничной зоне города Нарва пограничники увидели летевший дрон. Пограничники объяснили запустившему дрон мужчине, что в Эстонской Республике нельзя запускать дроны в пограничной зоне без согласования с транспортным департаментом и предварительного оповещения полиции. Мужчине назначили штраф в 100 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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