31 октября в полицию сообщили, что в магазине на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 38-летний мужчина украл товаров более чем на 140 евро.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В кохтла-ярвеском магазине задержали вора
31 октября 2022 г. - 1 ноября 2022 г.
В кохтла-ярвеском магазине задержали вора
Охранник магазина задержал мужчину и передал полиции.
Штраф за запуск дрона
1 ноября в пограничной зоне города Нарва пограничники увидели летевший дрон. Пограничники объяснили запустившему дрон мужчине, что в Эстонской Республике нельзя запускать дроны в пограничной зоне без согласования с транспортным департаментом и предварительного оповещения полиции. Мужчине назначили штраф в 100 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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