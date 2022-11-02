СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В кохтла-ярвеском магазине задержали вора

Штраф за запуск дрона

1 ноября в пограничной зоне города Нарва пограничники увидели летевший дрон. Пограничники объяснили запустившему дрон мужчине, что в Эстонской Республике нельзя запускать дроны в пограничной зоне без согласования с транспортным департаментом и предварительного оповещения полиции. Мужчине назначили штраф в 100 евро.