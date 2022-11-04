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При аварии в центре Нарвы пострадал светофор

Северное побережье
При аварии в центре Нарвы пострадал светофор
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Последствие дорожно-транспортного происшествия на Таллиннском шоссе в центре Нарвы 3 ноября.
Последствие дорожно-транспортного происшествия на Таллиннском шоссе в центре Нарвы 3 ноября. Фото: Päästeamet

Спасатели выезжали на помощь на место аварии, случившейся в Нарве на Таллиннском шоссе.

Спасатели выехали по тревожному вызову 3 ноября в 15.21. В результате столкновения двух легковых автомобилей на Таллиннском шоссе в центре Нарвы один автомобиль задымился, а светофор опасно повис над проезжей частью.

Спасатели сняли аккумуляторные клеммы обоих столкнувшихся автомобилей, участок дороги оградили лентами и помогли убрать опасный светофор.

Люди в этом ДТП не пострадали, как сказано в сводке происшествий.

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