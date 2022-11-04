Спасатели выезжали на помощь на место аварии, случившейся в Нарве на Таллиннском шоссе.
При аварии в центре Нарвы пострадал светофор
При аварии в центре Нарвы пострадал светофор
Спасатели выехали по тревожному вызову 3 ноября в 15.21. В результате столкновения двух легковых автомобилей на Таллиннском шоссе в центре Нарвы один автомобиль задымился, а светофор опасно повис над проезжей частью.
Спасатели сняли аккумуляторные клеммы обоих столкнувшихся автомобилей, участок дороги оградили лентами и помогли убрать опасный светофор.
Люди в этом ДТП не пострадали, как сказано в сводке происшествий.
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