ОПРОС ⟩ Каких изменений ждете от новой власти в Кохтла-Ярве?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Раиса КОНОБЕЕВА, пенсионерка: - Хочется, чтобы уделяли больше внимания пожилым людям, чтобы было больше возможностей разнообразить досуг. Спасибо за Метсапарк - там приятно и спокойно гулять. Хочется видеть город зеленым и уютным, и дома неободранные - хотя бы внешние фасады привели в порядок.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Олеся ШАЛАГАЕВА, временно безработная: - Ничего хорошего не жду. Но и ничего плохого про прежние городские власти сказать не могу - дороги делают, город преображается. Кружки работают, у детей есть чем заняться. По большому счету все и раньше устраивало.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Криста ВОДЬЯ, рабочая: - Не житель Кохтла-Ярве, но довольно часто здесь бываю. Могу сказать, что город выглядит так же, как и другие - где-то ухожен, где-то нет. Больше по телевизору узнаю, что здесь не все в порядке. Но что изменит новая властная команда?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лариса МИРОШИНА, пенсионерка: - Трудно ответить, приспосабливаемся к любой власти. Хочу, чтобы отрегулировали автобусное движение - расписания маршрутки не придерживаются. Очень плохо, что у нас нет хорошего рынка. Необходимо продолжить ремонт внутриквартальных дорог. Такое ощущение, что прежние власти ничего не делали, не могу вспомнить ничего, кроме того, что бесконечно дороги переделываются. Следует больше внимания уделять молодежи - по вечерам слишком много болтающихся.