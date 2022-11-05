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ОПРОС ⟩ Каких изменений ждете от новой власти в Кохтла-Ярве?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Каких изменений ждете от новой власти в Кохтла-Ярве?
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Заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания.
Заседание Кохтла-Ярвеского горсобрания. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве формируется новый союз власти.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Раиса КОНОБЕЕВА, пенсионерка:

- Хочется, чтобы уделяли больше внимания пожилым людям, чтобы было больше возможностей разнообразить досуг. Спасибо за Метсапарк - там приятно и спокойно гулять. Хочется видеть город зеленым и уютным, и дома неободранные - хотя бы внешние фасады привели в порядок.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Олеся ШАЛАГАЕВА, временно безработная:

- Ничего хорошего не жду. Но и ничего плохого про прежние городские власти сказать не могу - дороги делают, город преображается. Кружки работают, у детей есть чем заняться. По большому счету все и раньше устраивало.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Криста ВОДЬЯ, рабочая:

- Не житель Кохтла-Ярве, но довольно часто здесь бываю. Могу сказать, что город выглядит так же, как и другие - где-то ухожен, где-то нет. Больше по телевизору узнаю, что здесь не все в порядке. Но что изменит новая властная команда?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лариса МИРОШИНА, пенсионерка:

- Трудно ответить, приспосабливаемся к любой власти. Хочу, чтобы отрегулировали автобусное движение - расписания маршрутки не придерживаются. Очень плохо, что у нас нет хорошего рынка. Необходимо продолжить ремонт внутриквартальных дорог. Такое ощущение, что прежние власти ничего не делали, не могу вспомнить ничего, кроме того, что бесконечно дороги переделываются. Следует больше внимания уделять молодежи - по вечерам слишком много болтающихся.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эйнар ПАРКМАН, пенсионер:

- Мне не нужна работа и в этом плане мне нечего ждать. Необходимо, чтобы нормально осуществлялись ежедневные потребности горожан - вывоз мусора, уборка дорог, зимой снег вовремя чистили... Все это не требует больших проектов.

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