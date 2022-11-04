2 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 37-летний мужчина ударил 66-летнего мужчину.
В Кохтла-Ярве и Силламяэ пострадали мужчины
2 ноября 2022 г.
В Кохтла-Ярве и Силламяэ пострадали мужчины
В тот же день стало известно, что возле дома на улице Ранна в Силламяэ 51-летний мужчина нанес телесные повреждения 38-летнему мужчине.
Конкретные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства.
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