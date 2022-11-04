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В Кохтла-Ярве и Силламяэ пострадали мужчины

2 ноября 2022 г.
Северное побережье
В Кохтла-Ярве и Силламяэ пострадали мужчины
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

2 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве 37-летний мужчина ударил 66-летнего мужчину.

В тот же день стало известно, что возле дома на улице Ранна в Силламяэ 51-летний мужчина нанес телесные повреждения 38-летнему мужчине.

Конкретные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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