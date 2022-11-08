Рано утром 6 ноября спасателей вызвали на улицу Тиймана в Нарве, где, как показалось жильцам квартиры расположенного напротив дома, сквозь окно было видно пламя.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Телевизионный камин вызвал панику
6 ноября 2022 г.
Телевизионный камин вызвал панику
Спасатели обнаружили на месте работающий телевизор, на экране которого транслировалось изображение камина.
Опасности не было.
Малыш застрял в машине
Утром 6 ноября спасатели выехали на улицу Тиймана в Нарве. Маленький ребенок был оставлен в машине перед домом, а двери автомобиля невозможно было открыть, так как ключи остались в закрытой машине.
Спасатели открыли двери машины через окно. С ребенком все было в порядке.
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