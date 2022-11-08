СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Случаи насилия в Силламяэ, Нарве и Йыхви

В тот же день поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Ору в Нарве физическому нападению подверглись 63-летний мужчина и 60-летняя женщина. Более точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.

Кроме того, 4 ноября в полицию сообщили, что на улице Выйду в Нарве неустановленное лицо нанесло телесные повреждения мужчинам 60 и 62 лет.

5 ноября в полицию сообщили, что на улице Рохелине в Нарве 35-летний мужчина напал на 32-летнюю женщину.

6 ноября в полицию сообщили, что в увеселительном заведении телесные повреждения были причинены 35-летнему мужчине.

Более точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.

Из сарая пропали рабочие инструменты

4 ноября в полицию сообщили, что в деревне Кийкла Алутагузеской волости воры взломали замок сарая и украли рабочий инструмент. Кражей причинен ущерб в 1630 евро.

Вор разбил окно автомобиля

6 ноября обнаружили, что в припаркованном в Кохтла-Ярве легковом автомобиле разбито окно и из салона украдены ноутбук, ящик с рабочим инструментом и документы. Кражей причинен ущерб в 1000 евро.

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