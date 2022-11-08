4 ноября в полицию сообщили, что в магазине на улице Кеск в Силламяэ 32-летний мужчина нанес телесные повреждения 19-летней женщине. Полиция задержала мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Случаи насилия в Силламяэ, Нарве и Йыхви
В тот же день поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Ору в Нарве физическому нападению подверглись 63-летний мужчина и 60-летняя женщина. Более точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.
Кроме того, 4 ноября в полицию сообщили, что на улице Выйду в Нарве неустановленное лицо нанесло телесные повреждения мужчинам 60 и 62 лет.
5 ноября в полицию сообщили, что на улице Рохелине в Нарве 35-летний мужчина напал на 32-летнюю женщину.
6 ноября в полицию сообщили, что в увеселительном заведении телесные повреждения были причинены 35-летнему мужчине.
Более точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.
Из сарая пропали рабочие инструменты
4 ноября в полицию сообщили, что в деревне Кийкла Алутагузеской волости воры взломали замок сарая и украли рабочий инструмент. Кражей причинен ущерб в 1630 евро.
Вор разбил окно автомобиля
6 ноября обнаружили, что в припаркованном в Кохтла-Ярве легковом автомобиле разбито окно и из салона украдены ноутбук, ящик с рабочим инструментом и документы. Кражей причинен ущерб в 1000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.